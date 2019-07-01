В Україні зріс попит на легкові автомобілі

За шість місяців 2019 року першу реєстрацію нових автомобілів в Україні отримали 3950 нових легкових автомобілів - це на 13 авто більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це з посиланням на Укравтопорм повідомляє Liga.net.

Зазначається, що у червні українці зареєстрували 7300 нових легкових машин - це на 12% більше у порівнянні з червнем 2018 року.

Найпопулярнішою у першому півріччі 2019 року була марка Renault - 5719 авто,в 1,5 рази більше в порівнянні з шістьма місяцями минулого року.

На другій сходинці - машини Toyota, попит на авто якої виріс на 13%, до 5646 авто.

На третьому місці KIA. З початку року було зареєстровано 3320 автомобіліів цієї марки - на 83% більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

"Бестселером на українському ринку нових легкових автомобілів за підсумками першого півріччя 2019 року стало автомобіль KIA Sportage. Було зареєстровано 2479 нових машин цієї моделі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

В Україні зростає попит на електромобілі - у травні 2019-го українці купили та поставили на облік 643 електромобіля: 610 легкових та 33 комерційних. У порівняні з травнем минулого року попит на легкові електромобілі виріс майже у півтора рази, а на комерційні - на 43%.

Серед комерційних електромобілів, які купували українці у травні, не було нових машин. За травень зареєстровано 31 електромобіль моделі RENAULT Kangoo Z.E, ще дві машини - NISSAN e- NV200.

Водночас у травні українці зареєстрували 86 нових легкових електромобілів та 524 старих. Найпопулярнішим електрокаром залишається NISSAN Leaf (минулого місяця українці купили 329 електромобілів цієї моделі).