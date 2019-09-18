Ощадбанк отримав документи для стягнення компенсації з РФ на території України

Ощадбанк отримав виконавчі документи відповідно до ухвали, якою було задоволено заяву банку про визнання та надання дозволу на виконання рішення Міжнародного арбітражу щодо компенсації збитків Ощадбанку, завданих внаслідок анексії Криму з боку Російської Федерації.

Про це повідомила прес-служба банку.

Вказані виконавчі листи є підставою для виконання рішення Міжнародного арбітражу на території України та відшкодування збитків, завданих Ощадбанку в розмірі близько 1,3 млрд дол плюс проценти, які нараховуються щоденно до моменту виконання рішення.

"Наразі Ощадбанк здійснює всі необхідні процесуальні дії для відкриття виконавчого провадження та належного захисту своїх інтересів, які було порушено внаслідок незаконних дій Російської Федерації на території Криму, та відшкодування спричинених збитків", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо:

Київський апеляційний суд задовольнив заяву "Ощадбанку" і дав дозвіл на виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражу про стягнення 1,1 мільярда доларів з РФ в якості компенсації за експропріацію активів банку в Криму.

26 листопада 2018 року Арбітражний трибунал у Парижі виніс вердикт на користь Ощадбанку — стягнути з Російської Федерації збитки, які поніс банк внаслідок анексії Криму, у розмірі 1,3 млрд доларів.

Російське Мінінстерство юстиції заявило, що Російська Федерація не визнає рішення міжнародного арбітражу і не буде компенсовувати збитки Ощадбанку.

Аргумент росіян — "відсутність у арбітражу юрисдикції на розгляд позову".

Рішення міжнародного інвестиційного арбітражного суду у спорі між Ощадбанком та Росією, яке було прийняте в Парижі, може бути примусово виконано у 154 іноземних державах.

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Економічна правда