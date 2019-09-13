Справа Приватбанку: Коломойський заявив про "гарне вікно можливостей" для мирової угоди

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що бачить "гарне вікно можливостей" для укладання мирової угоди з державою у справі про націоналізацію Приватбанку.

Про це він сказав у кулуарах 16 конференції YES, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми задекларували, що не хочемо катаклізмів, а хочемо просто правової оцінки і після цього - мирової угоди, виходу з цієї ситуації. Нам не потрібен банк будь-якою ціною", - заявив Коломойський.

Водночас він не уточнив, про яку саме "мирову угоду" йде мова та які деталі цієї угоди.

"Якась мирова угода, якось вийти із ситуації. Вона ж не може бути вічно напруженою. Сьогодні хороше вікно можливостей", - додав олігарх.

Нагадаємо:

Печерський районний суд Києва 5 липня задовольнив клопотання ТОВ "Пріватофіс", пов'язаного з Ігорем Коломойським, і зняв арешт із 415 об'єктів нерухомості компанії.

Як повідомлялося, уряд країни 18 грудня 2016 року, посилаючись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів Приватбанку, найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію Приватбанку і влила в його капітал понад 155 млрд грн.

Екс-власники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною, тоді як Приватбанк і держава вимагають від них додаткового відшкодування шкоди.

Наразі сторони ведуть судові суперечки, як в Україні, так і в зарубіжних юрисдикціях.

Згідно з даними Нацбанку, Приватбанк на 1 квітня 2019 року за розміром загальних активів (525,698 млрд грн) займав 1-е місце серед 77 банків.

Національний банк подав проти екс-співвласника Приватбанку Ігоря Коломойського позов до суду, у якому вимагає стягнути з олігарха 4,26 мільярда гривень за кредитом рефінансування, який НБУ видав Приватбанку на поруки Коломойського.

Раніше Коломойський заявляв, що не має наміру повертати собі націоналізований "Приватбанк", але хоче повернути капітал у 2 мільярди доларів.