У Києві налічується понад 150 ризикових об’єктів житлового будівництва

У Києві налічується 152 ризикових об’єкта будівництва, що становить 73% від загальної кількості будинків, що зводяться.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного компанією Monitor.Estate спільно з "Українським клубом нерухомості".

Фахівці компаній проаналізували 208 об’єктів житлового будівництва в Києві із запланованим терміном введення в експлуатацію у 2019-2022 роках.

"У Києві 107 об’єктів житлового будівництва, а це понад 51% від загальної кількості новобудов, зводяться на землях з неналежним цільовим призначенням. Окрім цього без отриманих дозволів на виконання будівельних робіт зводиться 101 об’єкт, що становить 48% від загальної кількості", - розповів Володимир Копоть, засновник компанії Monitor.Estate, що спеціалізується на юридичному online-аудиті первинного ринку житла в Україні.

За словами експерта, без необхідних ліцензій на виконання будівельних робіт зводиться 12 об’єктів (5% від загальної кількості новобудов), ще 125 будівництв відбувається за наявності податкового боргу у забудовників.

Як повідомив фахівець, найбільша кількість ризикових новобудов зосереджена в Голосіївському (29 об’єктів, 78,4% від загальної кількості новобудов у цьому районі), Шевченківському (22 об’єкта, або 66,7% від кількості об’єктів у районі) та Солом’янському районах (20 об’єктів, 71,4%).

На думку Ольги Соловей, співзасновниці "Українського клубу нерухомості", результати дослідження свідчать, що будівельна галузь потребує суттєвих реформ, які б унеможливили, з одного боку, свавілля чиновників, а з іншого – неконтрольованість дій забудовників.

Так, за її словами, одним із важливих напрямків вирішення проблем будівельної галузі може стати дієва реформа Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Вона зазначила, що URE Club вже направив на розгляд робочої групи Мінрегіонбуду низку пропозицій щодо негайного реформування ДАБІ.

"Система архітектурно-будівельного контролю та нагляду штучно гальмує розвиток будівельної галузі. Така ситуація негативно відбивається на залученні інвестицій до ринку нерухомості, стримує зростання валового внутрішнього продукту, створює корупційне тло у роботі будівельної галузі", - сказала експертка.

Соловей звернула увагу на те, що необхідний перегляд і зміна законодавства щодо завдань діяльності ДАБІ, скорочення надмірних і неефективних повноважень цього державного органу.

Економічна правда