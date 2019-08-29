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Гончарук анонсував звільнення голови Будівельної інспекції

Четвер, 29 серпня 2019, 18:34

Новообраний прем'єр-міністр Олексій Гончарук анонсує звільнення у найближчі місяці глав Державної архітектурно-будівельної інспекції, Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру та інших неефективних керівників відомств.

Про це він сказав перед затвердженням його на посаді, передає "Інтерфакс-Україна".

"Немає простих рішень складних проблем. Мої перші кроки - кадрові. Я вважаю, що на окремих гілках сидять персонажі, які до сих пір пиляють наші з вами ресурси, розподіляють в свою користь державні доходи.

Потрібно починати з оцінки ефективності. Ми маємо намір в найближчі місяці проаналізувати діяльність всіх органів і звільнити всіх неефективних керівників. А окремо там і аналізувати нічого. ДАБІ, Держкомзем - на вихід відразу", - підкреслив Гончарук.

Нагадаємо:

Корупцію в Будівельній інспекції оцінили в 3 мільярди гривень на рік.

На думку експертів, система архітектурно-будівельного контролю та нагляду штучногальмує розвиток будівельної галузі.

Така ситуація негативно відбивається на залученні інвестицій до ринку нерухомості, стримує зростання валового внутрішнього продукту, створює корупційне тло у роботі будівельної галузі.

Чинного голову Державної архітектурно-будівельної інспекції Сергія Кузьміна було прийнято на посаду 27 березня 2019 року.

У липні стало відомо, що Кузьмін не пройшов випробувальний термін на посаді голови ДАБІ.

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будівництво Кабмін

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