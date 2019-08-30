КМДА видала фірмі тестя Насірова вихідні дані на будівництво 35-поверхівки біля вокзалу

Департамент містобудування і архітектури КМДА 31 липня видав дозвіл фірмі тестя Романа Насірова ТОВ "Будресурс" містобудівні умови та обмеження на будівництво багатофункціонального комплексу у Голосіївському районі.

Про це відчать дані офіційного сайту Департаменту, передають "Наші гроші".

Зазначається, що функціональним призначенням ділянок загальною площею 0,31 га відповідно до Генплану Києва є частково територія громадських будівель та споруд, частково - комунально складська територія, а частково - територія вулиць та доріг.

"Будівництво житла на цих ділянках заборонене", - підкреслює видання.

"КМДА видала МУО на будівництво комплексу висотою до 35 поверхів на виконання рішення Окружного адмінсуду Києва від 5 лютого цього року", - йдеться у повідомленні.

Комплекс у документі називається багатофункціональним, у МУО також наводяться дані, необхідні для проектування житлової забудови.

Підкреслюється, що засновником ТОВ "Будресурс" є ТОВ "Плотофленд", власником якого є відомий будівельник, власник будівельної корпорації "Альтіс-Холдинг" Олександр Глімбовський.

Глімбовський є тестем екс-голови ДФС Романа Насірова, якого зараз судять за оборудки у ПАТ "Укргазвидобування".

Ділянка, де запланове будівництво, знаходиться поблизу залізничного вокзалу "Київ-Пасажирський".