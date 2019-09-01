Новини вихідних: зміцнення гривні, закриття "Жулян" та нова газова угода

Про що всі говорили на вихідних?

Про нове керівництво "Укроборонпрому". Генеральним директором державного концерну "Укрооборонпром" став екс-міністр економічного розвитку, голова наглядової ради коцерну Айварас Абромавичус.

Про зміцнення гривні. Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 9 копійок, встановивши його на 2 вересня на рівні 25,14 гривні за долар.

Про закриття "Жулян". Міжнародний аеропорт "Київ" ім. Ігоря Сікорського не обслуговуватиме пасажирів протягом 10 днів – з 2 до 12 вересня.

Про подорожчання облігацій. Єврооблігації України подорожчали після обрання нового уряду.

Про газову угоду. Представники України, Польщі та США підписали угоду про співпрацю з метою посилення регіональної безпеки газопостачання.