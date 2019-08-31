Єврооблігації України подорожчали після обрання нового уряду

ВВП-варранти України, випущені в ході реструктуризації українського боргу в 2015 році, після формування 28 серпня нового уряду на чолі з Олексієм Гончаруком у п'ятницю подорожчали на 1 процентний пункт (п.п.) - до нового історичного максимуму в 87,75% від номіналу.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" учасники ринку.

За їхніми даними, істотно зросли і котирування українських єврооблігацій, зокрема, за паперами з погашенням у 2025-2032 роках зростання становило близько 1,3 п.п., з погашенням в 2023-2024 роках - до 1 п.п.

В результаті середина і "довгий" кінець кривої прибутковості опустилися приблизно на 0,2 п.п., і тепер єврооблігації-2032 котируються із прибутковістю близько 7%, єврооблігації-2025 - нижче 6,5%, єврооблігації-2024 - близько 6%.

На короткому кінці кривої зростання котирувань було не таким значним, утім, це все одно дозволило опустити їх прибутковість більш ніж на 0,1 п.п. - до 5,4-5,6% за паперами з погашенням у 2021-2022 роках.



Аналітики Goldman Sachs у поширеному в п'ятницю короткому коментарі здійснених парламентом напередодні призначень зазначили, що був сформований технократичний і орієнтований на реформи уряд на чолі з Гончаруком, який раніше керував аналітичним центром, що фінансується ЄС.

Вони також вказали, що пост міністра фінансів зберегла Оксана Маркарова, міністром економіки став керівник Київської школи економіки та економіст із західною освітою Тимофій Милованов, а генеральним прокурором - Руслан Рябошапка, відомий своєю боротьбою з корупцією, хоча, водночас, пост глави МВС зберіг Арсен Аваков.

"З огляду на реформаторські коментарі президента Зеленського і комфортну більшість його партії в парламенті, вони мають значний політичний капітал і простір для реалізації своєї законодавчої програми, яка, ймовірно, включатиме земельну реформу і реформу державних підприємств, а також угоду про нову програму МВФ", - вважають аналітики Goldman Sachs.

29 серпня Верховна Рада нового скликання проголосувала за призначення прем’єр-міністром заступника керівника офісу президента Олексія Гончарука.

Цього ж дня відбулося голосування за новий склад уряду.