Гривня відреагувала на новий уряд зміцненням

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 9 копійок, встановивши його на 2 вересня на рівні 25,14 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,74 гривні (на 30 серпня - 27,94 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 30 серпня на рівні 25,23 гривні за долар.

30 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,13 - 25,16 гривні за долар.

29 серпня Верховна Рада нового скликання проголосувала за призначення прем’єр-міністром заступника керівника офісу президента Олексія Гончарука.

Цього ж дня відбулося голосування за новий склад уряду.

Економічна правда