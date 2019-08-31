Екс-міністр економіки очолив "Укроборонпром"

Генеральним директором державного концерну "Укрооборонпром" став екс-міністр економічного розвитку, голова наглядової ради коцерну Айварас Абромавичус.

Про це йдеться в указі №641/2019.

30 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Павла Букіна з посади гендиректора "Укроборонпрому" і призначив на неї Абромавичуса.

Нагадаємо:

У 2014 році Абромавичуса особисто запросив до команди президент Петро Порошенко. Він надав йому українське громадянство і запропонував висунути його на посаду міністра економічного розвитку й торгівлі.

В лютому 2016 року міністр економіки Абромавичус заявив про відставку. Коли в нього запитали про причини, він сказав, що не хоче, аби на нього тисли окремі політики.



За словами міністра, Кононенко намагався проти волі Абромавичуса призначити йому заступником Андрія Пасішника. У ЗМІ потрапили скріншоти переписки Абромавичуса і Пасішника.



У 2019 році Абромавичус працював у команді Зеленського радником та експертом.

Зеленський змінив склад наглядової ради "Укроборонпрому", призначивши до неї 12 червня Абромавичуса.



11 липня екс-міністр економічного розвитку очолив наглядову раду держконцерну і став керівником тендерного комітету з проведення міжнародного аудиту.



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Українська правда