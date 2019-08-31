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Екс-міністр економіки очолив "Укроборонпром"

Субота, 31 серпня 2019, 11:09
 

Генеральним директором державного концерну "Укрооборонпром" став екс-міністр економічного розвитку, голова наглядової ради коцерну Айварас Абромавичус.

Про це йдеться в указі №641/2019.

30 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Павла Букіна з посади гендиректора "Укроборонпрому" і призначив на неї Абромавичуса.

Нагадаємо:

У 2014 році Абромавичуса особисто запросив до команди президент Петро Порошенко. Він надав йому українське громадянство і запропонував висунути його на посаду міністра економічного розвитку й торгівлі.

В лютому 2016 року міністр економіки Абромавичус заявив про відставку. Коли в нього запитали про причини, він сказав, що не хоче, аби на нього тисли окремі політики.

За словами міністра, Кононенко намагався проти волі Абромавичуса призначити йому заступником Андрія Пасішника. У ЗМІ потрапили скріншоти переписки Абромавичуса і Пасішника.

У 2019 році Абромавичус працював у команді Зеленського радником та експертом.

Зеленський змінив склад наглядової ради "Укроборонпрому", призначивши до неї 12 червня Абромавичуса.

11 липня екс-міністр економічного розвитку очолив наглядову раду держконцерну і став керівником тендерного комітету з проведення міжнародного аудиту.

Знати більше: Війна і бізнес. Як друзі Порошенка контролюють мільярдні замовлення Укроборонпрому. Частина 1

Війна і бізнес. Укроборонпром та його золотий менеджер. Частина 2

Абромавичус назвав топ-3 проблем "Укроборонпрому"

Українська правда

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Укроборонпром

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