Курс гривні на міжбанку наблизився до цьогорічних максимумів
П'ятниця, 9 серпня 2019, 17:55
9 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,17 - 25,21 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 25,17 – 25,21 гривні;
Євро – 28,17 – 28,21 гривні.
Нагадуємо:
9 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,06 - 25,09 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 11 копійок, встановивши його на 9 серпня на рівні 25,31 гривні за долар.
31 липня долар на міжбанку вперше за 3 роки коштував менше 25 гривень.
Економічна правда
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