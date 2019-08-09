Курс гривні на міжбанку наблизився до цьогорічних максимумів

9 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,17 - 25,21 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 25,17 – 25,21 гривні;

Євро – 28,17 – 28,21 гривні.

Нагадуємо:

9 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,06 - 25,09 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 11 копійок, встановивши його на 9 серпня на рівні 25,31 гривні за долар.

31 липня долар на міжбанку вперше за 3 роки коштував менше 25 гривень.

Економічна правда