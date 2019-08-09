Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

9 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,06 - 25,09 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:35 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,06 - 25,09 гривні;

Євро - 28,03 - 28,05 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 25,09 - 25,41 гривні. Євро купують по 28,03 гривні, продають по 28,49 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 25,36 - 25,36 гривні, євро - 28,25 - 28,34 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 11 копійок, встановивши його на 9 серпня на рівні 25,31 гривні за долар.

8 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,23 - 25,27 гривні за долар.

Економічна правда