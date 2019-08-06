Закриття міжбанку: гривня зміцнилась
Вівторок, 6 серпня 2019, 17:43
6 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,52 - 25,55 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 25,52 – 25,55 гривні;
Євро – 28,52 – 28,55 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 20 копійок, встановивши його на 6 серпня на рівні 25,73 гривні за долар.
5 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,51 - 25,56 гривні за долар.
5 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,63 - 25,67 гривні за долар.
Економічна правда
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