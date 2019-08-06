Курс валют: гривня знизилась до долара на 40 копійок за 2 дні

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 20 копійок, встановивши його на 6 серпня на рівні 25,73 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,78 гривні (на 5 серпня - 28,36 гривні).

Нагадуємо:

5 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,51 - 25,56 гривні за долар.

5 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,63 - 25,67 гривні за долар.

Економічна правда