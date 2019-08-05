Гривня на міжбанку плавно знецінюється
Понеділок, 5 серпня 2019, 17:45
5 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,63 - 25,67 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 25,63 – 25,67 гривні;
Євро – 28,65 – 28,69 гривні.
Нагадуємо:
5 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,51 - 25,56 гривні за долар.
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 19 копійок, встановивши його на 5 серпня на рівні 25,53 гривні за долар.
Економічна правда
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