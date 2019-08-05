Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
5 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,51 - 25,56 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 25,71 - 25,76 гривні;
Євро - 28,61 - 28,66 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 25,53 - 25,82 гривні. Євро купують по 28,27 гривні, продають по 28,78 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 25,71 - 25,78 гривні, євро - 28,48 - 28,62 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 19 копійок, встановивши його на 5 серпня на рівні 25,53 гривні за долар.
2 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,38 - 25,40 гривні за долар.
2 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,51 - 25,56 гривні за долар.
Економічна правда
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