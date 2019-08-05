Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

5 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,51 - 25,56 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,71 - 25,76 гривні;

Євро - 28,61 - 28,66 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 25,53 - 25,82 гривні. Євро купують по 28,27 гривні, продають по 28,78 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 25,71 - 25,78 гривні, євро - 28,48 - 28,62 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 19 копійок, встановивши його на 5 серпня на рівні 25,53 гривні за долар.

2 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,38 - 25,40 гривні за долар.

2 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,51 - 25,56 гривні за долар.

Економічна правда