Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

6 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,67 - 25,71 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,59 - 25,62 гривні;

Євро - 28,69 - 28,72 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 25,52 - 25,84 гривні. Євро купують по 28,45 гривні, продають по 28,93 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 25,69 - 25,74 гривні, євро - 28,63 - 28,77 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 20 копійок, встановивши його на 6 серпня на рівні 25,73 гривні за долар.

5 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,51 - 25,56 гривні за долар.

5 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,63 - 25,67 гривні за долар.

Економічна правда