Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
6 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,67 - 25,71 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 25,59 - 25,62 гривні;
Євро - 28,69 - 28,72 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 25,52 - 25,84 гривні. Євро купують по 28,45 гривні, продають по 28,93 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 25,69 - 25,74 гривні, євро - 28,63 - 28,77 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 20 копійок, встановивши його на 6 серпня на рівні 25,73 гривні за долар.
5 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,51 - 25,56 гривні за долар.
5 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,63 - 25,67 гривні за долар.
Економічна правда
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