"Укроборонпром" завершив перехід на е-документообіг

Держконцерн "Укроборон" повністю перейшов на електронний документообіг, який інтегровано до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади, що прискорило погодження документів до 2-3 годин.

Про це повідомляє прес-служба державного концерну на своєму сайті.

"Тобто все діловодство Концерну, а також листування з державними органами, організаціями та підприємствами всіх форм власності, завдяки використанню провідних сучасних цифрових технологій, переведено в електронну форму, яка має повну юридичну силу", - пояснили в "Укроборонпромі".

І додали, що "таким чином концерн став першою держструктурою в оборонній сфері та загалом однією з перших державних інституцій в Україні, де відмовилися від паперового діловодства".

Як зазначили в "Укроборонпромі", електронний документообіг унеможливлює будь-які бюрократичні затримки та дозволяє за лічені секунди отримувати всю необхідну інформацію, контролювати виконання завдань з точністю до секунди та ефективно приймати управлінські рішення.

Від моменту впровадження електронного документообігу час доставки листів від концерну до адресатів скоротився від 2-5 діб до 1-2 годин, погодження документів прискорилось до 2-3 годин, зазначили у держконцерні.

"А це означає, що немає більше затримки проміж прийняттям рішення та його доведенням до виконавців. Водночас, найбільшою перевагою та викликом впровадження електронного документообігу є безпрецедентна прозорість та контрольованість руху кожного документу, що абсолютно унеможливлює маніпуляції з документами" - підкреслили у концерні.

Як нагадали в "Укроборонпромі", з 2019 року на підприємствах концерну почали користуватися системою "Prozorro.Sale" для проведення відкритих електронних тендерів з реалізації майна.

"Таким чином, наразі у ДК "Укроборонпром" в повній мірі задіяно сучасні цифрові технології, які дозволяють максимально відкрито та ефективно здійснювати управління у державному секторі оборонно-промислового комплексу України", - резюмували у концерні.

У планах "Укроборонпрому" - інтеграція machine learning в інформаційний простір ДК, що дозволить вийти на новий рівень управління концерном та його підприємствами на підставі достовірної всебічної аналітики.

Нагадаємо:

Як повідомлялося, над "Укроборонпромом" вже кілька місяців відсутній фінансовий контроль через те, що у двох із чотирьох призначених членів наглядової ради держконцерну в березні 2019 року закінчилися повноваження.

Також нагадаємо, що до кінця листопада має бути звіт про проведення аудиту "Укроборонпрому".

Як зазначалося, витрати на собівартість продукції держконцерну зросли на 44% порівняно з попереднім роком. Про причини читайте у публікації: В "Укроборонпромі" "зрада": чистий дохід зріс на 9 мільярдів.

Економічна правда