До кінця листопада має бути звіт про проведення аудиту "Укроборонпрому"

19 червня Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження, яким зобов’язав Міністерство економічного розвитку і торгівлі подати звіт про використання коштів, виділених на проведення незалежного аудиту державного концерну "Укроборонпром" до 25 листопада 2019 року.

Про це повідомляє голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський, який оприлюднив відповідний документ.

Міністерству економічного розвитку і торгівлі, а саме для "Укроборонпрому", виділено 32,5 млн гривень із резервного фонду державного бюджету на поворотній основі для аудиту концерну та його підприємств із залученням міжнародних експертів.

Також Мінекономрозвитку доручено забезпечити повернення до бюджету зазначених коштів до 25 грудня 2019 року.

"Основний ризик проведення бліц-аудиту полягає у впливі сьогоднішнього менеджменту концерну, який був заплямований у кейсі Гладковського, на вибір аудитора та перебіг аудиту, - коментує документ Гліб Канєвський і додає, - незалежний аудит потрібно проводити під відповідальність нового керівництва концерну".

У березні цього року журналісти "Bihus.info" повідомили, що колишній перший заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський та генеральний директор концерну "Укроборонпром" Павло Букін розділили між собою 80% авансу при закупівлі російських деталей для літаків АН-26, переплативши у 5 разів. Вони коштували Україні 14,38 млн грн, хоча з Москви вилітали за 2,3 мільйони.

Як свідчить оприлюднене листування сина Гладковського з бізнес-партнером Віталієм Жуковим, 30 тисяч доларів отримав Олег Гладковський, 10 тисяч – нинішній директор "Укроборонпрому" Павло Букін.

Тоді прес-служба ДК "Укроборонпром" назвала маніпулятивною інформацію про "відкат" екс-заступника секретаря РНБО і бізнес-партнера президента Олега Гладковського з розкрадання оборонки і сказала, що деталі до Ан-26 купував "за оптимальною ціною".

Нагадаємо, ще в травні цього року прем’єр Володимир Гройсман дав концерну 10 днів на проведення аудиту концерну "Укроборонпром".

Втім пізніше уряд самочинно затягнув виділення коштів на такий аудит.

Економічна правда