"Нафтогаз" може дозволити ОСББ купувати газ за літньою ціною

"Нафтогаз" розглядає можливість розширення програми "Газ про запас" на об'єднання співвласників багатоквартирних будинків - наразі закупити до 25 тисяч кубометрів газу за літньою ціною можуть лише фізособи.

Про це повідомляє "Українська енергетика" з посиланням на компанію.

У "Нафтогазі" також уточнили, що за умовами програми побутовий споживач може замовити за фіксованою ціною до 25 тисяч кубометрів природного газу.

Тоді в опалювальний сезон потрібно буде сплачувати лише за транспортування та розподіл природного газу, а також - стандартну маржу газзбуту.

"Ніякої додаткової плати за зберігання газу в ПСГ з них стягуватися не буде", - зазначили в компанії.

Повідомляється, що програма "Газ про запас" поширюється на всіх побутових споживачів - з лічильниками газу та без лічильників. Облік споживання газу для клієнтів без лічильників буде здійснюватись за нормами.

Нагадаємо:

"Нафтогаз України" запустив новий продукт для побутових споживачів "Газовий запас". Побутові споживачі зможуть придбати газ за низькою літньою ціною і використати його протягом опалювального сезону.

Пропозиція актуальна до 25 вересня. Відпускна ціна "Нафтогазу" газопостачальним підприємствам (газзбутам) у рамках продукту становить 4874,42 грн за тис. куб. м (без ПДВ та вартості транспортування і розподілу).

22 серпня у "Нафтогазі" розповіли, де вже можна закупити газ за літньою ціною на зиму.

Закупити газ за літньою ціною на зиму не зможуть ті, хто отримують субсидії.