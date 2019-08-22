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У "Нафтогазі" розповіли, де вже можна закупити газ за літньою ціною на зиму

Четвер, 22 серпня 2019, 19:40

Закупити газ за літньою ціною на зиму уже можна у 19 областях.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу" у Twitter.

"Ця пропозиція дозволяє людям купити газ за фіксованою літньою ціною, а використати його протягом опалювального сезону", - йдеться у повідомленні. На карті вказано, у яких областях ця послуга уже доступна:

 

Нагадаємо:

НАК "Нафтогаз України" запустив новий продукт для побутових споживачів "Газовий запас". Побутові споживачі зможуть придбати газ у вересні за низькою літньою ціною і використати його протягом опалювального сезону.

Пропозиція актуальна до 25 вересня. Відпускна ціна "Нафтогазу" газопостачальним підприємствам (газзбутам) у рамках продукту становить 4874,42 грн за тис. куб. м (без ПДВ та вартості транспортування і розподілу).

Економічна правда

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