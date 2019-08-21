Українці зможуть закупити у "Нафтогазу" газ за літньою ціною на зиму

НАК "Нафтогаз України" запустив новий продукт для побутових споживачів "Газовий запас". Побутові споживачі зможуть придбати газ у вересні за низькою літньою ціною і використати його протягом опалювального сезону.

Про це повідомляється на офіційному сайті НАКу.

У компанії зазначають, що продукт дає можливість українцям закупити газ в обсязі до 25 тис. куб. м., що має бути достатнім для забезпечення потреб домогосподарства протягом усієї зими.

Пропозиція актуальна до 25 вересня. Відпускна ціна "Нафтогазу" газопостачальним підприємствам (газзбутам) у рамках продукту становить 4874,42 грн за тис. куб. м (без ПДВ та вартості транспортування і розподілу).

"Ціна газу для населення за минулі п’ять місяців знизилася на 25%. Зараз вона нижча, ніж рік тому. Є ризик, що зимою газ подорожчає. Багато наших комерційних клієнтів вже зафіксували свої витрати на газ, передплативши бажані обсяги. Тепер така можливість є і у побутових споживачів", — заявив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Щоб скористатись новим продуктом, необхідно звернутись до центру обслуговування клієнтів своєї газопостачальної організації (газзбуту), підписати додаткову угоду до типового договору постачання природного газу, внести попередню оплату і користуватись дешевим газом під час опалювального сезону, сплачуючи лише вартість його транспортування/розподілу.

З умовами пропозиції Газопостачальної компанії "Нафтогаз України" можна ознайомитись на сайті на www.gas.ua.

У повідомленні НАКу наголошується, що компанія запропонувала участь у новій програмі усім газопостачальним компаніям України, які обслуговують побутових споживачів.

Роман Скляров, ЕП