У "Нафтогазі" розповіли, хто не зможе купувати газ за літньою ціною

Закупити газ за літньою ціною на зиму не зможуть ті, хто отримують субсидії.

Про це в інтерв'ю Радіо свобода розповів виконавчий директор компанії "Нафтогаз Україна" Юрій Вітренко.

"Хто отримує субсидії, і далі будуть отримувати субсидії. І цей "газовий запас" розрахований, очевидно, не на них", - зазначив Вітренко.

І додав, що є люди, які можуть заплатити за газ без субсидії.

"Для таких споживачів був запропонований такий продукт, коли вони сплачують за поточною ціною. Таким чином взимку у них буде газ, який вони купили за літньою, більш низькою ціною", - пояснив виконавчий директор НАК.

Він також додав, що "Нафтогаз" не очікує на значну суму.

"Ми не очікуємо якусь значну суму, особливо що ці гроші йдуть не напряму, а через облгаззбути. І ще є питання, наскільки ці облгаззбути сплатять ці гроші "Нафтогазу"? Просто інтереси споживачів важливі самі по собі", - резюмував Вітренко.

Нагадаємо:

"Нафтогаз України" запустив новий продукт для побутових споживачів "Газовий запас". Побутові споживачі зможуть придбати газ за низькою літньою ціною і використати його протягом опалювального сезону.

Пропозиція актуальна до 25 вересня. Відпускна ціна "Нафтогазу" газопостачальним підприємствам (газзбутам) у рамках продукту становить 4874,42 грн за тис. куб. м (без ПДВ та вартості транспортування і розподілу).

22 серпня у "Нафтогазі" розповіли, де вже можна закупити газ за літньою ціною на зиму.