У "Нафтогазі" розповіли, хто не зможе купувати газ за літньою ціною
Закупити газ за літньою ціною на зиму не зможуть ті, хто отримують субсидії.
Про це в інтерв'ю Радіо свобода розповів виконавчий директор компанії "Нафтогаз Україна" Юрій Вітренко.
"Хто отримує субсидії, і далі будуть отримувати субсидії. І цей "газовий запас" розрахований, очевидно, не на них", - зазначив Вітренко.
І додав, що є люди, які можуть заплатити за газ без субсидії.
"Для таких споживачів був запропонований такий продукт, коли вони сплачують за поточною ціною. Таким чином взимку у них буде газ, який вони купили за літньою, більш низькою ціною", - пояснив виконавчий директор НАК.
Він також додав, що "Нафтогаз" не очікує на значну суму.
"Ми не очікуємо якусь значну суму, особливо що ці гроші йдуть не напряму, а через облгаззбути. І ще є питання, наскільки ці облгаззбути сплатять ці гроші "Нафтогазу"? Просто інтереси споживачів важливі самі по собі", - резюмував Вітренко.
Нагадаємо:
"Нафтогаз України" запустив новий продукт для побутових споживачів "Газовий запас". Побутові споживачі зможуть придбати газ за низькою літньою ціною і використати його протягом опалювального сезону.
Пропозиція актуальна до 25 вересня. Відпускна ціна "Нафтогазу" газопостачальним підприємствам (газзбутам) у рамках продукту становить 4874,42 грн за тис. куб. м (без ПДВ та вартості транспортування і розподілу).
22 серпня у "Нафтогазі" розповіли, де вже можна закупити газ за літньою ціною на зиму.
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