Колишній член правління УЗ хоче відсудити у компанії 50 мільйонів
Колишній член правління "Укрзалізниці" Олександр Бужор, якого Кабмін звільнив із займаної посади в липні цього року, подав позов у Печерський райсуд Києва проти компанії про стягнення заборгованості з оплати праці на 48,7 мільйонів гривень.
Про це повідомляється на сайті Судової влади України.
Зазначається, що адвокатом Бужора у справі є Надія Шульга, яка раніше захищала інтереси екс-очільника Південно-західної залізниці Олексій Кривопішина у справі про незаконне будівництво спорткомплексу Olympic Village за кошти Південно-Західної залізниці.
Бужор займав крісло члена правління з червня 2016 року.
У серпні 2018 року Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду 36 протоколів про адміністративні правопорушення щодо неподання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані члена правління ПАТ "Укрзалізниця" Олександра Бужора.
"Олександр Бужор, отримуючи дохід за місцем здійснення трудової діяльності, зобов'язаний був подавати відповідне повідомлення про отримання авансу і другої половини заробітної плати, оскільки сума нарахованих йому коштів значно перевищувала встановлений поріг і становила від 101 739 до 337 861 гривні. Однак чиновник жодного разу повідомлення не подавав", - повідомляли у НАЗК.
На сайті Судової влади України повідомляється, що справу призначено до судового розгляду на 21 серпня о 17:20.
Економічна правда
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