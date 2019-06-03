Кабмін припинив повноваження двох членів правління "Укрзалізниці"

Кабінет міністрів підтримав рішення наглядової ради АТ "Укрзалізниця" про припинення повноважень членів правління Сергія Михальчука та Олександра Бужора.

Відповідну постанову №456 від 17 квітня 2019 року оприлюднила газета "Урядовий кур'єр".

У повідомленні на сайті мадіацентра УЗ "Магістраль" зазначається, що наглядова рада "Укрзалізниці" доручила голові правління прискорити процес відбору кандидатур на посади членів правління.

Згідно з даними залізничного перевізника, Михальчук був членом правління УЗ із жовтня 2015 року. Бужор обіймав посаду з червня 2016 року.

Крім них членами правління наразі є: Іренеуш Василевський, Желько Марчек, Ремігіуш Пашкевич і Марек Злосний.

Нагадаємо, що наглядова рада "Укрзалізниці" прийняла рішення звільнити двох членів правління компанії 5 квітня 2019 року.

Тоді джерело ЕП в уряді повідомило, що швидше за все, в "Укрзалізниці" вирішили почати кадрові чистки людей із негативною репутацією.

Нагадаємо:

У квітні 2018 року СБУ та ГПУ прийшли з обшуками в "Укрзалізницю" до Михальчука. Він підозрювався "у справі зловживань в особливо великих розмірах і злочинній змові з метою корупційних доходів" разом з братами Дубневичами.

У 2009-2011 роках він був заступником гендиректора "Укрзалізниці" Михайла Костюка. Останній відомий тим, що запатентував разом із Дубневичами рейкові скріплення, за які УЗ щороку сплачувала мільйони гривень.

У серпні 2018 року Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду 36 протоколів про адміністративні правопорушення щодо неподання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані члена правління ПАТ "Укрзалізниця" Олександра Бужора.

"Олександр Бужор, отримуючи дохід за місцем здійснення трудової діяльності, зобов'язаний був подавати відповідне повідомлення про отримання авансу і другої половини заробітної плати, оскільки сума нарахованих йому коштів значно перевищувала встановлений поріг і становила від 101 739 до 337 861 гривні. Однак чиновник жодного разу повідомлення не подавав", - повідомляли у НАЗК.

Економічна правда