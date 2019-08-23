Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

23 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,03 - 25,05 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,03 - 25,05 гривні;

Євро - 27,71 - 27,73 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,97 - 25,24 гривні. Євро купують по 27,59 гривні, продають по 28,02 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 25,13 - 25,19 гривні, євро - 27,77 - 27,88 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 16 копійок, встановивши його на 23 серпня на рівні 25,04 гривні за долар (на 22 серпня - 25,20 гривні за долар).

22 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,00 - 25,03 гривні за долар.

22 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,03 - 25,06 гривні за долар.

Економічна правда