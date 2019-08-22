Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

22 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,00 - 25,03 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,00 - 25,03 гривні;

Євро - 27,77 - 27,81 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 25,04 - 25,30 гривні. Євро купують по 27,69 гривні, продають по 28,11 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 25,17 - 25,25 гривні, євро - 27,78 - 27,95 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 22 серпня на рівні 25,20 гривні за долар.

21 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,15 - 25,18 гривні за долар.

21 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,12 - 25,15 гривні за долар.

Економічна правда