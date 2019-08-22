Закриття міжбанку: гривня похитнулась

Втратити квартиру і не знати про це. Як аферисти і суди позбавляють киян житла Підроблені рішення судів, чужі паспорти і "необережні" нотаріуси — цього достатньо, щоб переписати квартиру на іншу особу без відома власника, який потім ще п'ять років буде безуспішно намагатись оскаржити це в судах. Така історія в Україні може статись з ким завгодно.

Депозити vs ОВДП: що безпечніше і вигідніше? Українці шукають альтернативні способи заощадження і накопичення грошей. Одні інвестують в нерухомість, інші — в дорогоцінні метали, а дехто і зовсім працює на фондових біржах. (рос)