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Закриття міжбанку: гривня похитнулась

Четвер, 22 серпня 2019, 17:02
 

22 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,03 - 25,06 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 25,03 - 25,06 гривні;

Євро – 27,75 – 27,81 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 22 серпня на рівні 25,20 гривні за долар.

22 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,00 - 25,03 гривні за долар.

Економічна правда

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