Закриття міжбанку: гривня похитнулась
Четвер, 22 серпня 2019, 17:02
22 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,03 - 25,06 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 25,03 - 25,06 гривні;
Євро – 27,75 – 27,81 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 22 серпня на рівні 25,20 гривні за долар.
22 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,00 - 25,03 гривні за долар.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua