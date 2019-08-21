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Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

Середа, 21 серпня 2019, 12:06
 

21 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,15 - 25,18 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,16 - 25,19 гривні;

Євро - 27,91 - 27,94 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 25,10 - 25,34 гривні. Євро купують по 27,74 гривні, продають по 28,19 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 25,23 - 25,29 гривні, євро - 27,93 - 28,02 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 21 серпня на рівні 25,13 гривні за долар.

20 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,12 - 25,14 гривні за долар.

20 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,15 - 25,18 гривні за долар.

Економічна правда

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