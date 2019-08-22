Офіційний курс: долар та євро подорожчали
Четвер, 22 серпня 2019, 09:00
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 22 серпня на рівні 25,20 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,99 гривні (на 21 серпня - 27,84 гривні).
Нагадуємо:
21 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,15 - 25,18 гривні за долар.
21 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,12 - 25,15 гривні за долар.
Економічна правда
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