Офіційний курс: долар та євро подорожчали

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 22 серпня на рівні 25,20 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,99 гривні (на 21 серпня - 27,84 гривні).

Нагадуємо:

21 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,15 - 25,18 гривні за долар.

21 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,12 - 25,15 гривні за долар.

Економічна правда