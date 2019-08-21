Гривня на закритті міжбанку ще трохи зміцніла

21 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,12 - 25,15 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 25,12 - 25,15 гривні;

Євро – 27,88 – 27,91 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 21 серпня на рівні 25,13 гривні за долар.

21 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,15 - 25,18 гривні за долар.