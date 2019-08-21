Гривня на закритті міжбанку ще трохи зміцніла
Середа, 21 серпня 2019, 17:49
21 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,12 - 25,15 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 25,12 - 25,15 гривні;
Євро – 27,88 – 27,91 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 21 серпня на рівні 25,13 гривні за долар.
21 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,15 - 25,18 гривні за долар.
Економічна правда
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