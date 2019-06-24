Рейдерство в Україні: щорічно відбувається близько 400 захоплень, найбільше - у Києві

Щорічно в Україні відбувається близько чотирьохсот рейдерських атак, при цьому лідери за їх кількістю - Київ і Київська область.

Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними.

Зазначається, що починаючи з 2014 року кількість рейдерських захоплень щорічно зростала. І тільки за останні два роки ця динаміка трохи покращилась.

Усього за останні сім років в Україні відбулося 3242 рейдерських захоплення.

Найбільша кількість таких атак сталася в 2017 році (724). Найменшу кількість зареєстровано в 2014 році (279 справ).

Якщо говорити в розрізі міст, то за останні сім років найбільше рейдерських атак зафіксовано у Києві та Київській області (1253 рейдерських атаки). На другому місці - Дніпропетровська (200) і Харківська (191) області.

Щоб протидіяти рейдерським захопленням, експерти рекомендують стежити за статусом, майном і реєстраційними даними своєї компанії в Опендатабот. Для цього потрібно додати Опендатабот в улюбленому мессенджері та відправити код або назву компанії для її перевірки.

Нагадаємо:

Із 2014 року кількість рейдерських захоплень в Україні щороку зростає.

Станом на 2019 рік понад 70% аграріїв вважають свій бізнес незахищеним від рейдерства.

У травні 2019 року компанія "Схід Солар", яка володіє СЕС і є "дочкою" китайської групи компаній CNBM, заявила про спроби рейдерського захоплення підприємства.

А у червні рейдери віджали гранітний кар'єр і вимагали за його повернення 10 мільйонів.

Як зазначалося раніше, перерозподіл активів після виборів може торкнутися навіть найстійкіших підприємців. Про те, як уберегти підприємство від рейдерських атак, читайте в колонці ЕП: "Рейдерство після виборів: як бізнесу захиститися".

Читайте також: "Ігри без правил: закон vs рейдерство".

Економічна правда