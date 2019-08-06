НАЗК знову відкрило реєстр корупціонерів

Національне агентство з питань запобігання корупції відреагувало на критику і відкрило реєстр корупціонерів.

Про це повідомляє Опендатабот.

"Минулого року реєстр корупціонерів публікував Мін'юст. Півроку тому цей обов'язок перейшов до НАЗК. З тих пір реєстр не оновлювався і ми публічно про це заявили. Вже сьогодні реєстр корупціонерів з'явився на державному порталі відкритих даних. НАЗК відреагувало на критику і відкрило реєстр", - пояснює Олексій Іванкін, засновник Опендатабот.

За новими даними, наразі в Україні 26 863 осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

Найбільш популярним корупційним правопорушенням є порушення вимог фінансового контролю (2115 справи).

На другому місці - пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі (154 справи) і порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (88 справи).

Економічна правда