НАЗК знову відкрило реєстр корупціонерів
Національне агентство з питань запобігання корупції відреагувало на критику і відкрило реєстр корупціонерів.
Про це повідомляє Опендатабот.
"Минулого року реєстр корупціонерів публікував Мін'юст. Півроку тому цей обов'язок перейшов до НАЗК. З тих пір реєстр не оновлювався і ми публічно про це заявили. Вже сьогодні реєстр корупціонерів з'явився на державному порталі відкритих даних. НАЗК відреагувало на критику і відкрило реєстр", - пояснює Олексій Іванкін, засновник Опендатабот.
За новими даними, наразі в Україні 26 863 осіб, які вчинили корупційні правопорушення.
Найбільш популярним корупційним правопорушенням є порушення вимог фінансового контролю (2115 справи).
На другому місці - пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі (154 справи) і порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (88 справи).
Економічна правда
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