Міжбанк: гривня відскочила від "дна" на 50 копійок

2 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,51 - 25,56 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 25,51 – 25,56 гривні;

Євро – 28,32 – 28,37 гривні.

Нагадуємо:

2 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,38 - 25,40 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 31 копійку, встановивши його на 2 серпня на рівні 25,34 гривні за долар.

1 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,22 - 25,26 гривні за долар.

1 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,38 - 25,40 гривні за долар.

31 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,97 - 24,99 гривні за долар.

31 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,09 - 25,13 гривні за долар.

Економічна правда