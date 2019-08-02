Міжбанк: гривня відскочила від "дна" на 50 копійок
2 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,51 - 25,56 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 25,51 – 25,56 гривні;
Євро – 28,32 – 28,37 гривні.
Нагадуємо:
2 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,38 - 25,40 гривні за долар.
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 31 копійку, встановивши його на 2 серпня на рівні 25,34 гривні за долар.
1 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,22 - 25,26 гривні за долар.
1 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,38 - 25,40 гривні за долар.
31 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,97 - 24,99 гривні за долар.
31 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,09 - 25,13 гривні за долар.
Економічна правда
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