Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

2 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,38 - 25,40 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:35 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,53 - 25,56 гривні;

Євро - 28,33 - 28,36 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 25,30 - 25,60 гривні. Євро купують по 27,94 гривні, продають по 28,47 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 25,42 - 25,57 гривні, євро - 28,17 - 28,36 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 31 копійку, встановивши його на 2 серпня на рівні 25,34 гривні за долар.

1 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,22 - 25,26 гривні за долар.

1 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,38 - 25,40 гривні за долар.

Економічна правда