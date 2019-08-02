Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
2 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,38 - 25,40 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:35 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 25,53 - 25,56 гривні;
Євро - 28,33 - 28,36 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 25,30 - 25,60 гривні. Євро купують по 27,94 гривні, продають по 28,47 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 25,42 - 25,57 гривні, євро - 28,17 - 28,36 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 31 копійку, встановивши його на 2 серпня на рівні 25,34 гривні за долар.
1 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,22 - 25,26 гривні за долар.
1 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,38 - 25,40 гривні за долар.
Економічна правда
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