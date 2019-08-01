Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

1 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,22 - 25,26 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:10 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,28 - 25,31 гривні;

Євро - 27,90 - 27,93 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 25,05 - 25,37 гривні. Євро купують по 27,69 гривні, продають по 28,19 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 25,26 - 25,41 гривні, євро - 28,06 - 28,22 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 1 серпня на рівні 25,03 гривні за долар.

31 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,09 - 25,13 гривні за долар.

Економічна правда