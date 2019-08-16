Постачальники електроенергії створюють штучний дефіцит - бізнес

Українська промислова компанія "Інтерпайп" заявляє, що постачальники електроенергії навмисно створюють штучний дефіцит на ринку.

Про це заявили у прес-службі компанії.

При цьому, зазначають в "Інтерпайпі", загальновідомо, що Україна має надлишкові генеруючі потужності і є експортером електроенергії.

"За 1,5 місяці роботи нового ринку електроенергії компанія щодня не могла купити на ринку на добу вперед і внутрішньодобовому ринку електроенергію в повному обсязі через відсутність пропозиції з боку постачальників навіть за максимальною ціною", - зазначається у повідомленні.

Також в "Інтерпайпі" розповіли, що зазвичай така ситуація має місце в нічні години, коли електроенергія в надлишку.

"Це суперечить здоровому глузду, оскільки вночі споживання електроенергії суттєво нижче, ніж вдень", - нарікають у компанії.

Ба більше, у компанії стверджують, що із середини липня така ситуація вже почала складатися і в вдень.

"Тобто, жоден із постачальників не виходить на ринок з пропозицією, що змушує споживачів йти на балансуючий ринок, споживати і розраховуватися за електроенергію за фактом споживання за вищою ціною балансуючого ринку", - говориться в повідомленні.

У компанії зазначили, що якщо на початку липня денний дефіцит становив 5-8% від потреби "Інтерпайпу", то до 15 серпня він став рекордним і становив 16%

"Таким чином, за 1,5 місяці витрати компанії на електроенергію зросли в середньому на 20-25% із урахуванням тарифу на передачу в порівнянні з червневими витратами", - заявили в компанії.

Також у компанії зазначили, що новий ринок електроенергії "так і не став ринком у повному розумінні цього слова". І що "фізично електроенергія є, але на ринок вона не потрапляє". А також додали, що існуюча модель вигідна деяким виробникам і посередникам, але не вигідна споживачам.

"Для промислових споживачів збиток прямий - зростання ціни електроенергії, а для побутових споживачів - непрямий, через подорожчання вартості товарів і послуг, для виробництва яких використовується електрика", - резюмували в "Інтерпайпі".

"Інтерпайп" - українська промислова компанія, виробник сталевих труб і ж/д коліс. Продукція компанії постачається у понад 80 країн через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках СНД, Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2018 році компанія реалізувала 857 тис. т готової продукції, в тому числі - 189 тис. т ж/д продукції. Продажі ж/д продуктів здійснюються під брендом KLW.

У компанії працюють 12 тис. співробітників. У 2018 році підприємство перерахувало до бюджетів всіх рівнів 2,17 млрд грн.

Нагадаємо:

Після запуску нового ринку електроенергiї 1 липня тарифи для української промисловості стали на 20% вище, ніж у Європі.

12 серпня через роботу нового ринку електроенергії забилит на сполох й металурги.

Як повідомлялося, за 5 місяців 2019 року "Інтерпайп" Пінчука експортувала в РФ колеса і труби на 1 мільярд.

Економічна правда