За 5 місяців 2019 року "Інтерпайп" Пінчука експортувала до РФ колеса і труби на 1 мільярд - "Схеми"

Лише за 5 місяців 2019 року компанія "Інтерпайп" олігарха Віктора Пінчука експортувала до Росії труби і колеса на загальну суму понад 1 мільярд гривень.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми" "Пін-код до влади".

За даними журналістів на митниці, з січня по травень 2019 року "Інтерпайп" експортувала до РФ труби та колеса на загальну суму близько 1 мільярда 360 тисяч гривень.

"Якщо говорити про основні бізнеси Пінчука, то зараз вони себе почувають набагато краще, ніж кілька років тому, в розпал української кризи, яка була спричинена геополітичними факторами.

У нього більш-менш відновлюється виробництво основної продукції - труб і коліс. У тому числі, налагоджуються поставки труб і коліс в Росію", - пояснив аналітик Concorde Capital Олександр Паращій.

"Росія, очевидно, була дуже важливим ринком для Пінчука у кінці нульових, коли "Інтерпайп" постачав значну частину продукції російським компаніям. На ринку коліс він в принципі свою частку зберіг. Росія купує десь приблизно до 50 відсотків його колісної продукції", - додав він.

Зазначається, що у листопаді 2018 року Пінчук потрапив під санкції Росії. Він опинився у списку осіб, щодо яких у цій країні передбачене заморожування грошових вкладів, цінних паперів, майна та заборона на виведення капіталу за межі Росії.

Водночас, бізнес ці санкції, схоже, не зачепили, йдеться у розслідуванні.

"Наскільки ми бачимо, той же продаж залізничних коліс - він продовжується. І досить непогано себе почувають колеса Пінчука на ринках СНД і Росії, тому що там є певний дефіцит. Трубна продукція також постачається, наскільки ми можемо бачити. Тому можна сказати, що ті санкції, які були введені, вони не сильно зачепили саме бізнес Пінчука", - заявив Паращій.

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Основним постачальником коліс в країни ЄЕК є компанія "Інтерпайп". За даними ЄЕК, на нього припадає понад 90% імпорту залізничних коліс у країни ЄАЕС.

"Інтерпайп" - українська промислова компанія, виробник сталевих труб і залізничних коліс.

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен Віктор Пінчук і члени його сім'ї.