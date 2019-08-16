Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

16 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,12 - 25,13 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,12 - 25,13 гривні;

Євро - 27,85 - 28,86 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 25,09 - 25,38 гривні. Євро купують по 27,84 гривні, продають по 28,31 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 25,21 - 25,30 гривні, євро - 27,99 - 28,17 гривні.

Нагадуємо:

15 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,24 - 25,26 гривні за долар.

15 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,15 - 25,18 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 11 копійок, встановивши його на 15 серпня на рівні 25,25 гривні за долар.

Економічна правда