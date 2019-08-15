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Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

Четвер, 15 серпня 2019, 11:30
 

15 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,24 - 25,26 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:10 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,38 - 25,41 гривні;

Євро - 28,30 - 28,33 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 25,23 - 25,50 гривні. Євро купують по 28,03 гривні, продають по 28,52 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 25,31 - 25,44 гривні, євро - 28,15 - 28,29 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 11 копійок, встановивши його на 15 серпня на рівні 25,25 гривні за долар.

14 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,21 - 25,24 гривні за долар.

14 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,24 - 25,26 гривні за долар.

Економічна правда

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