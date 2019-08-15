Гривня на закритті міжбанку зміцнилась
Четвер, 15 серпня 2019, 17:09
15 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,15 - 25,18 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 25,15 - 25,18 гривні;
Євро – 27,95 – 27,98 гривні.
Нагадаємо:
15 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,24 - 25,26 гривні за долар.
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 11 копійок, встановивши його на 15 серпня на рівні 25,25 гривні за долар.
Економічна правда
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