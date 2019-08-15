Курс валют: гривня просіла
Четвер, 15 серпня 2019, 08:55
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 11 копійок, встановивши його на 15 серпня на рівні 25,25 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,25 гривні (на 14 серпня - 28,21 гривні).
Нагадуємо:
14 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,21 - 25,24 гривні за долар.
14 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,24 - 25,26 гривні за долар.
Економічна правда
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