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Курс валют: гривня просіла

Четвер, 15 серпня 2019, 08:55
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 11 копійок, встановивши його на 15 серпня на рівні 25,25 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,25 гривні (на 14 серпня - 28,21 гривні).

Нагадуємо:

14 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,21 - 25,24 гривні за долар.

14 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,24 - 25,26 гривні за долар.

Економічна правда

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