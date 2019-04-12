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"Укрпошта" підвищить тариф на дві категорії міжнародних відправлень

П'ятниця, 12 квітня 2019, 18:05
 

"Укрпошта" із 1 травня оновить тарифи для двох категорій міжнародних відправлень — "дрібного пакета" та "мішка М", вони будуть доставлятись за ціною 0,5 долара за кожне відправлення.

Про це повідомляє прес-служба компанії на своєму сайті.

Тарифи на інші види міжнародних відправлень, зокрема й рекомендовані листи та бандеролі, залишаться без змін, підкреслили в "Укрпошті".

"Це при тому, що для "Укрпошти" в 2019 році збільшився тариф на авіаперевезення відправлень та зросли ставки взаєморозрахунків з іншими поштами – членами Всесвітнього поштового союзу", — наголосили в компанії.

Нагадаємо:

В кінці 2018 року "Укрпошта" підвищила тариф на 15%.

Як повідомлялось у березні 2019 року, "Укрпошта" підвищить зарплати листоношам.

Економічна правда

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