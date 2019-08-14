Всі розділи
Укр / Рус

"Нафтогаз" поповнила бюджет на понад 70 мільярдів

Середа, 14 серпня 2019, 14:30

За перші 7 місяців поточного року група "Нафтогаз" сплатила до бюджету 70,6 мільярда гривень — це 16,3 % загальних доходів державної казни.

Про це повідомив глава НАК "Нафтогаз-України" Андрій Коболєв на своїй сторінці у Facebook.

Це - ПДВ, рента з видобутого газу і нафти, акцизи, податки на прибуток, дивіденди, пояснив глава НАК.

"Прибутковість державної компанії вже сприймається як звична річ, але ще 5 років тому "Нафтогаз" не міг функціонувати без постійних дотацій із бюджету. У 2014 році держава віддала на 77 млрд грн більше, ніж отримала від компанії", - написав Коболєв.

І додав, що перетворення державної компанії з чорної діри бюджету на найбільше джерело доходів держбюджету відбулось завдяки диверсифікації джерел імпорту газу, відмови від корупції у відносинах із постачальниками і партнерами, роботі над корпоративною реформою.

"Щоб Нафтогаз і надалі залишався потужною компанією і джерелом стабільності для держави, потрібна незворотність реформ", - наголосив глава "Нафтогазу".

За його словами, зараз важливо зосередитись на: завершенні трансформації групи; проведенні якісного анбандлінгу за моделлю ISO (Independent System Operator); підготовці до складного опалювального сезону в умовах можливої "газової війни".

Нагадаємо:

Станом на червень "Нафтогаз" уплатив до бюджету майже 50 мільярдів.

Також нагадаємо, що витрати на зарплату апарату "Нафтогазу" за три роки зросли у 10 разів.

Як стало відомо 14 серпня, ГТС  України готова до сценарію "нульового транзиту".

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Нафтогаз Коболєв

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Кабмін може зобов'язати "Нафтогаз" продавати газ на ТЕС Ахметова за вдвічі нижчою ціною 14 серпня 2019, 14:25
Уряд хоче повернути право призначати і звільняти голову "Нафтогазу" 13 серпня 2019, 09:50
"Нафтогаз" оскаржує рішення уряду, яким було введено нові ціни на газ 9 серпня 2019, 16:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!