"Нафтогаз" поповнила бюджет на понад 70 мільярдів

За перші 7 місяців поточного року група "Нафтогаз" сплатила до бюджету 70,6 мільярда гривень — це 16,3 % загальних доходів державної казни.

Про це повідомив глава НАК "Нафтогаз-України" Андрій Коболєв на своїй сторінці у Facebook.

Це - ПДВ, рента з видобутого газу і нафти, акцизи, податки на прибуток, дивіденди, пояснив глава НАК.

"Прибутковість державної компанії вже сприймається як звична річ, але ще 5 років тому "Нафтогаз" не міг функціонувати без постійних дотацій із бюджету. У 2014 році держава віддала на 77 млрд грн більше, ніж отримала від компанії", - написав Коболєв.

І додав, що перетворення державної компанії з чорної діри бюджету на найбільше джерело доходів держбюджету відбулось завдяки диверсифікації джерел імпорту газу, відмови від корупції у відносинах із постачальниками і партнерами, роботі над корпоративною реформою.

"Щоб Нафтогаз і надалі залишався потужною компанією і джерелом стабільності для держави, потрібна незворотність реформ", - наголосив глава "Нафтогазу".

За його словами, зараз важливо зосередитись на: завершенні трансформації групи; проведенні якісного анбандлінгу за моделлю ISO (Independent System Operator); підготовці до складного опалювального сезону в умовах можливої "газової війни".

Нагадаємо:

Станом на червень "Нафтогаз" уплатив до бюджету майже 50 мільярдів.

Також нагадаємо, що витрати на зарплату апарату "Нафтогазу" за три роки зросли у 10 разів.

Як стало відомо 14 серпня, ГТС України готова до сценарію "нульового транзиту".

Економічна правда