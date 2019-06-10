"Нафтогаз" уплатив до бюджету майже 50 мільярдів за 5 місяців - Коболєв
Із початку року НАК "Нафтогаз України" сплатив до бюджету країни 50 мільярдів гривень.
Про це у Facebook написав глава НАК Андрій Коболєв.
"16% наповнення бюджету України - майже 50 млрд грн - саме стільки податків сплатив "Нафтогаз" за 5 місяців цього року", - написав він.
Коболєв нагадав, що п’ять років тому ситуація була зворотною.
"У 2014 держава влила до НАК на 77 млрд грн більше, ніж отримала від компанії", - зазначив глава "Нафтогазу".
Він додав, що тоді мало хто вірив у саму можливість змін. А зараз факт прибутковості "Нафтогазу" сприймається вже як даність.
Коболєв підкреслив: для того, щоб такий стан справ був сталим, потрібно ще багато зробити. Основне, за його словами, це:
Завершення корпоративної реформи Нафтогазу з підсилення ролі незалежної наглядової ради, трансформація групи;
Якісний та вчасний анбандлінг за моделлю ISO (Independent System Operator);
Повноцінний доступ Нафтогазу до нових ліцензій та забезпечення джерел фінансування для нарощування видобутку.
Нагадаємо, що витрати на зарплату апарату "Нафтогазу" за три роки зросли у 10 разів.
Економічна правда
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