"Нафтогаз" уплатив до бюджету майже 50 мільярдів за 5 місяців - Коболєв

Із початку року НАК "Нафтогаз України" сплатив до бюджету країни 50 мільярдів гривень.

Про це у Facebook написав глава НАК Андрій Коболєв.

"16% наповнення бюджету України - майже 50 млрд грн - саме стільки податків сплатив "Нафтогаз" за 5 місяців цього року", - написав він.

Коболєв нагадав, що п’ять років тому ситуація була зворотною.

"У 2014 держава влила до НАК на 77 млрд грн більше, ніж отримала від компанії", - зазначив глава "Нафтогазу".

Він додав, що тоді мало хто вірив у саму можливість змін. А зараз факт прибутковості "Нафтогазу" сприймається вже як даність.

Коболєв підкреслив: для того, щоб такий стан справ був сталим, потрібно ще багато зробити. Основне, за його словами, це:

Завершення корпоративної реформи Нафтогазу з підсилення ролі незалежної наглядової ради, трансформація групи;

Якісний та вчасний анбандлінг за моделлю ISO (Independent System Operator);

Повноцінний доступ Нафтогазу до нових ліцензій та забезпечення джерел фінансування для нарощування видобутку.

Нагадаємо, що витрати на зарплату апарату "Нафтогазу" за три роки зросли у 10 разів.

Економічна правда