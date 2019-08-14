ГТС  України готова до сценарію "нульового транзиту"

"Укртрансгаз" модернізував 5 компресорних станцій для роботи в реверсному режимі – це дозволить у випадку часткової чи повної зупинки транзиту забезпечувати безперебійне газопостачання для українських споживачів східних і південних регіонів.

Про це повідомляє прес-служба "Укртрансгазу".

Як пояснили у компанії, у разі потреби відбуватиметься транспортування блакитного палива з європейських країн і з ПСГ на заході України.

"На компресорних станціях "Хуст", "Богородчани", "Гусятин", "Бар", "Олександрівка" побудовано нові обв’язки, за рахунок яких вдалось розширити можливості ГТС для оперативного перерозподілу газових потоків та оптимізувати технологічні витрати газу при роботі станцій в реверсі", - розповіли у компанії.

Та нагадали, що в січні 2009 року через провокаційні дії "Газпрому" українська ГТС вже була змушена працювати в умовах відсутності транзиту.

"На той момент штатних можливостей переключення на реверсний режим не було і для проходження газової кризи була реалізована тимчасова схема газопостачання "захід-схід", - зазначили в "Укртрансгазі".

Також у компанії підкреслили, що станом на сьогодні "Укртрансгаз" впровадив всі необхідні технічні і регламентні рішення для створення надійної реверсної схеми.

"Вона готова до функціонування в штатному режимі і може бути активована відразу при необхідності", - запевнили в "Укртрансгазі".

Нагадаємо:

Ще у січні-2019 аудитори змоделювали роботу української ГТС без транзиту російського газу.

А в червні-2019 генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що Росія готує блокаду української газотранспортної системи.

У липні поточного року стало відомо, що Україна веде перемовини про постачання катарського газу.

Економічна правда