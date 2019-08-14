Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
14 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,21 - 25,24 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:10 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 25,21 - 25,24 гривні;
Євро - 28,18 - 28,22 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 25,12 - 25,40 гривні. Євро купують по 28,00 гривні, продають по 28,44 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 25,26 - 25,38 гривні, євро - 28,17 - 28,33 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк посилив офіційний курс гривні на 2 копійки, встановивши його на 14 серпня на рівні 25,14 гривні за долар.
13 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,19 - 25,22 гривні за долар.
13 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,15 - 25,17 гривні за долар.
Економічна правда
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