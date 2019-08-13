Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

13 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,19 - 25,22 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,13 - 25,15 гривні;

Євро - 28,12 - 28,14 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 25,08 - 25,36 гривні. Євро купують по 27,98 гривні, продають по 28,47 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 25,24 - 25,29 гривні, євро - 28,13 - 28,26 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 13 серпня на рівні 25,16 гривні за долар.