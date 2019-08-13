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Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась

Вівторок, 13 серпня 2019, 17:20
 

13 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,15 - 25,17 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 25,17 – 25,19 гривні;

Євро – 28,12 – 28,14 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 13 серпня на рівні 25,16 гривні за долар.

13 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,19 - 25,22 гривні за долар.

Економічна правда

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