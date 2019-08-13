Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась
Вівторок, 13 серпня 2019, 17:20
13 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,15 - 25,17 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 25,17 – 25,19 гривні;
Євро – 28,12 – 28,14 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 13 серпня на рівні 25,16 гривні за долар.
13 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,19 - 25,22 гривні за долар.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua