Офіційний курс: долар дешевшає, а євро дорожчає

Національний банк посилив офіційний курс гривні на 2 копійки, встановивши його на 14 серпня на рівні 25,14 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,21 гривні (на 13 серпня - 28,16 гривні).

Нагадуємо:

13 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,19 - 25,22 гривні за долар.

13 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,15 - 25,17 гривні за долар.

Економічна правда